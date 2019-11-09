Децентралізація влади: Зеленський доручив до 1 грудня подати пропозиції змін до Конституції

Президент Володимир Зеленський доручив Комісії з питань правової реформи внести пропозиції щодо змін до Конституції України в частині децентралізації влади.

Відповідний указ №837/2019 розміщений на сайті Глави держави.

"Комісії з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року внести на розгляд Президентові України пропозиції щодо змін в Конституцію України в частині децентралізації влади", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський розширив пріоритетні напрями діяльності Комісії з питань правової реформи та ввів до її складу нових членів. Також Зеленський затвердив персональний склад Комісії з питань правової реформи генерального прокурора Руслана Рябошапку.