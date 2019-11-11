Рада 14 листопада може ухвалити держбюджет — Разумков

Верховна Рада може у четвер, 14 листопада, розглянути та затвердити державний бюджет на 2020 рік.

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього тижня передбачено для розгляду питання проєкту закону про державний бюджет на 2020 рік... Я звертаюся до Комітету з питань бюджету: на своєму засіданні уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проєкт бюджету на предмет врахування тих бюджетних висновків Верховної Ради, які були запропоновані до бюджету на 2020 рік, і надати висновок щодо проєкту бюджету народним депутатам України для того, щоб, скоріш за все, у четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроєкт і, можливо, якщо все буде добре, підтримати та затвердити бюджет на 2020 рік", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).

Після цього уряд доопрацював проєкт бюджету і 5 листопада вніс його на розгляд Ради до другого читання.

У порівнянні з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 11,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 2,3 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП. Видатки допрацьованого проєкту бюджету збільшено до 1 180,1 млрд грн.

На погашення державного боргу у 2020 році передбачено 282,1 млрд грн, на його обслуговування - 141,5 млрд грн.

Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку - 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою з часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн.

Також проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 7,5 мільярдів гривень на Державний фонд регіонального розвитку та 2 мільярди гривень на соціально-економічний розвиток регіонів.

У наступному році доходи, одержані від великої і малої приватизації державного майна, мають становити 12 млрд грн. Якщо парламент підтримає легалізацію грального бізнесу, доходи від нього можуть поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.

На субсидії у законопроєкті передбачено 48 млрд грн. На систему охорони здоров'я - 113,3 млрд грн. На Програму медичних гарантій - 72 млрд грн.