Трамп розповів, коли оприлюднить стенограму іншої розмови із Зеленським
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом може опублікувати розшифровку ще однієї телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у суботу, 9 листопада Трамп заявив під час спілкування із журналістами на американській військовій базі Ендрюс» - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, президент США розповів, що буде опублікована інша розшифровка, «яка є дуже важливою».
«Я дам вам другу розшифровку, бо в мене було дві розмови із президентом України», - пояснив господар Білого дому. Він додав, що ймовірно стенограма другої розмови із Зеленським буде оприлюднена найближчого вівторка.
За даними ЗМІ, судячи усього, йдеться про розшифровку розмови, яка відбулася 21 квітня - відразу після перемоги Зеленського на президентських виборах в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, розмова глави Білого дому з Президентом України 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.
Фото: The Whute House