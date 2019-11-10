Трамп розповів, коли оприлюднить стенограму іншої розмови із Зеленським

Дональд Трамп заявив, що стенограма ще однієї його розмови з Володимиром Зеленським може бути опублікована у вівторок.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом може опублікувати розшифровку ще однієї телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у суботу, 9 листопада Трамп заявив під час спілкування із журналістами на американській військовій базі Ендрюс» - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, президент США розповів, що буде опублікована інша розшифровка, «яка є дуже важливою».

Читайте також: Трамп готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови із Зеленським

«Я дам вам другу розшифровку, бо в мене було дві розмови із президентом України», - пояснив господар Білого дому. Він додав, що ймовірно стенограма другої розмови із Зеленським буде оприлюднена найближчого вівторка.

За даними ЗМІ, судячи усього, йдеться про розшифровку розмови, яка відбулася 21 квітня - відразу після перемоги Зеленського на президентських виборах в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, розмова глави Білого дому з Президентом України 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.

Фото: The Whute House