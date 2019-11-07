Трамп назвав фейком прохання до генпрокурора США

Трамп назвав фейком прохання до генпрокурора США "відмити" розмову із Зеленським

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп спростовує інформацію ЗМІ, що він нібито просив генпрокурора Вільяма Барра провести пресконференцію й заявити, що той не порушив жодних законів під час телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це американський лідер написав у Twitter.

"Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, яка розповідає про те, що "президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести роз’яснювальну прес-конференцію щодо України", - це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, яких не існує", - заявив Трамп.

За його словами, ряд ЗМІ, "які є ворогами народу, працюють понаднормово, щоб вигадувати історії, які сіють розбрат і недовіру".

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Як повідомлялося, видання The Washington Post написало, що Трамп “звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на пресконференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Це прохання надійшло до міністерства юстиції Штатів приблизно 25 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів".

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Фото: The White House

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