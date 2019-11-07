Трамп назвав фейком прохання до генпрокурора США "відмити" розмову із Зеленським
Про це американський лідер написав у Twitter.
"Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, яка розповідає про те, що "президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести роз’яснювальну прес-конференцію щодо України", - це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, яких не існує", - заявив Трамп.
За його словами, ряд ЗМІ, "які є ворогами народу, працюють понаднормово, щоб вигадувати історії, які сіють розбрат і недовіру".
Як повідомлялося, видання The Washington Post написало, що Трамп “звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на пресконференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Це прохання надійшло до міністерства юстиції Штатів приблизно 25 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів".
25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Фото: The White House