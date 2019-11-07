Трамп просив генпрокурора назвати його розмову із Зеленським законною – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп просив генерального прокурора Вільяма Барра провести пресконференцію й заявити, що той не порушив жодних законів під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Президент США Дональд Трамп звертався до генерального прокурора Вільяма Барра з проханням заявити на пресконференції, що Трамп не порушив жодних законів під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Це прохання надійшло до міністерства юстиції Штатів приблизно 25 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що генпрокурор Барр відкинув таке прохання Трампа. Проте, як повідомляється, стосунки Трампа та Барра після відмови останнього стати на захист президента не погіршились.

Наступного тижня пройдуть перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної бесіди між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту. Адже з тексту розмови випливає, що Трамп схиляв Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Фото: The White House