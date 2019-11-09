Заліщук стала радницею Гончарука з питань зовнішньої політики

Колишній народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Світлана Заліщук стала штатним радником Прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Про це вона повідомила на сторінці в Facebook.

"Новий етап. З учорашнього дня офіційно працюю штатним радником Прем'єр-міністра України з питань зовнішньої політики.

З Олексієм Гончаруком ми дружили з домайданних часів. Вірю в наміри і цінності цієї людини. Хочу допомогти і посилити його на зовнішньополітичному фронті", - зазначила Заліщук.

За словами ексдепутата, протягом останніх трьох тижнів вони вже встигли провести з десяток міжнародних зустрічей.

"У команді Прем'єра я буду відповідати за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів в тісній координації з МЗС і віцепрем'єром Дмитром Кулебою", - додала Заліщук.

Як повідомляв Укрінформ раніше, у Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука є один штатний радник і 14 радників на громадських засадах.

Фото: facebook.com/svitlana.zalishchuk