Зеленський назвав дедлайн для міністрів: Чекаємо до кінця року
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеоблозі, розміщеному на сторінці Президента у Facebook.
“Такого молодого уряду у нас ніколи не було. Тут також є плюси і мінуси. Немає корумпованого досвіду - і це великий плюс. А якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження - так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються - чекаємо до кінця цього року, хто не зможе - з тим будемо прощатися”, - сказав Зеленський.
Він також наголосив, що новому уряду нині дуже складно, і міністрам потрібно зосередитися на тих законах і тих реформах, які вони повинні після голосування у парламенті втілювати в життя.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком розпочав свою роботу 29 серпня.
Фото: Офіс Президента