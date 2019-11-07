Зеленський назвав дедлайн для міністрів: Чекаємо до кінця року

Міністри, які не покажуть ефективність роботи до кінця року, будуть звільнені.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеоблозі, розміщеному на сторінці Президента у Facebook.

“Такого молодого уряду у нас ніколи не було. Тут також є плюси і мінуси. Немає корумпованого досвіду - і це великий плюс. А якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження - так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються - чекаємо до кінця цього року, хто не зможе - з тим будемо прощатися”, - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що новому уряду нині дуже складно, і міністрам потрібно зосередитися на тих законах і тих реформах, які вони повинні після голосування у парламенті втілювати в життя.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком розпочав свою роботу 29 серпня.

Фото: Офіс Президента