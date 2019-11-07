Зеленський - про роботу Президентом: До цього звикнути неможливо

До роботи Президента звикнути неможливо, це забирає всі сили і час.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеоблозі у Facebook.

“До цієї роботи — до цього звикнути не можна. Люди як говорять? "До гарного швидко звикаєш". А це — реальне життя, дуже складне. Дуже складна професія, забирає всі сили, час і інколи бажання. Ти просто в кінці вечора з людини перетворюєшся в організм, який не хоче ні думати, ні щось робити, і навіть іноді не розуміє, про що говорить сім'я”, - сказав Зеленський.

За його словами, це виснажливо і для нього, і для його родини.

“Це виснажливо не тільки для мене — і для родини. Потім вони мене запитують, “Ти згоден? Ми домовлялися, що сьогодні в 20:00 зустрічаємося”, а ти про це навіть не пам'ятаєш, що ти домовлявся... Але рішення, як кажуть у Верховній Раді, прийнято”, - наголосив Зеленський.