"Євросолідарність" закликає Разумкова забезпечити захист свободи слова

Депутати фракції "Європейська Солідарність" наголосили, що свобода слова в Україні опинилася під загрозою, адже на демократичні ЗМІ здійснюються атаки силовиків.

Про це вони заявили під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, яка була ініційована депутатами фракції після обшуків власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка, повідомляється пресслужба політсили.

"Події останніх тижнів у сфері свободи слова викликають дуже серйозну тривогу у всіх, хто розуміє, що Україна не Росія. Ми бачимо спроби повністю розвернути Україну до путінської моделі державного управління. Це обшуки на опозиційних телевізійних каналах, це і пропозиції законопроєктів, які мають на меті загнати в рамки журналістську спільноту, загнати в рамки свободу слова в Україні", – заявив співголова фракції Артур Герасимов.

Серед цих закоропроєктів він назвав пропозиції команди Зеленського внести зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності журналістів за нібито маніпуляції.

"У жодній демократичній країні світу такого немає. Відповідальність за публікацію і видачу в ефір неправдивої інформації і зараз передбачена українським законодавством. Ми всі бачили атаку на судову систему, ми бачимо концентрацію керівництва правоохоронними органами, – тому цей законопроєкт щодо кримінальної відповідальності для журналістів може бути використаний виключно з однією метою – згорнути свободу слова в Україні", – застерігає Герасимов.

Він додав, що під час зустрічі з Головою ВР також обговорили ініціативу депутатів більшості щодо законопроєкту про засоби масової інформації.

«У цьому законопроєкті пропонується застосовувати принципи так званого фейр-плей. Але існують обґрунтовані підозри, що це буде використано для того, щоб повернути фінансово-податкові тиски, які існували наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Всі пам’ятають, як тоді через податкову могли закривати ЗМІ, особливо опозиційні, могли редагувати їхню політику, могли відлякувати рекламодавців», – наголосив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу.

На телеканалі "Прямий" заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".