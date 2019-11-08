"Голос" вважає, що Україні потрібно вийти з Мінських угод і "заморозити" ситуацію

Партія "Голос" вважає єдиним ефективним шляхом для України вихід із Мінських угод і "замороження" ситуації до посилення власних позицій.

Про це йдеться у заяві партії, опублікованій у Facebook.

"Ми вважаємо, що єдиний ефективний шлях для України сьогодні — це вийти з Мінських угод і заморозити ситуацію до посилення власних позицій. ... Поки що повернути Крим та Донбас на умовах, прийнятних для України, неможливо. Тому потрібно будувати країну, розвивати економіку і повертати свої землі, коли в нас буде достатньо сил, а міжнародна ситуація буде цьому сприяти", - йдеться у заяві.

У партії вважають, що окуповані Крим і частина Донецької та Луганської областей не можуть розглядатися окремо одне від одного, а "повернення тільки частини Донбасу на умовах Росії, легітимізованих Мінськими домовленостями, становить ризик втрати незалежності та суверенітету країни".

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У партії наголошують, що Росія на сьогодні не готова до конструктивної розмови, продовжуючи розпочату в 2014 році політику, що має на меті "створити контрольовану автономію в складі України, яка знищить нас зсередини".

Як зазначається у заяві, сьогодні війна з Росією не має ані військового, ані дипломатичного вирішення. Водночас автори звернення наголошують на необхідності посилювати військову спроможність України, аби бути готовими до можливого силового протистояння, а також посилювати дипломатичні позиції й перебувати у готовності задіяти всі доступні міжнародні важелі проти агресора.

На думку партійців, поїздка Президента Володимира Зеленського на зустріч у "нормандському форматі" може принести лише дві речі: групову фотографію і примушення України до миру на умовах Москви. З виборами без контролю над кордоном, бо так записано у Мінських угодах".

"Саме тому час визнати реальність і вийти з Мінських угод. При цьому не відходити ні на крок назад: ані на військовому, ані на дипломатичному фронтах. Але всі маємо зрозуміти: повернути Крим і частину Донецької та Луганської областей на наших умовах поки що немає можливості", - йдеться в заяві.

У партії "Голос" наголошують, що Україна має перегрупуватись і зібрати сили, щоб повернути втрачені території та людей, які стали заручниками агресора, причому повернути, в тому числі, ментально.

Одночасно, на переконання представників "Голосу", Україна має посилювати військову спроможність, дипломатичні позиції, а також "накачати економічні м'язи".

"Агресор не поверне нам забезпечених житлом і роботою людей, квітучі сади і розміновані поля. У нас попереду дуже багато важкої роботи з відновлення, на яку нам має вистачити економічних сил. Для цієї підготовки теж потрібен час. Процвітаюча економіка та заможні громадяни — найкращий аргумент правильності нашого шляху", - наголошується у зверненні.

На думку партії "Голос", Україна має зібрати сили та спланувати мир на своїх умовах, "реалізувати цей план з сильної позиції — тоді, коли для цього з’являться реальні можливості". "Починати треба вже сьогодні", - заявляють члени "Голосу".