Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Бляшенка з посади заступника голови Державної прикордонної служби.

Відповідний указ №830/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Бляшенка Олега Вікторовича з посади заступника Голови Державної прикордонної служби України”, - зазначається в документі.

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Як відомо, Олег Бляшенко був призначений на посаду заступника голови Держприкордонслужби указом Президента №885/2014 від 17 листопада 2014 року.