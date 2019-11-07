Новий посол ЄС в Україні вручив Зеленському вірчі грамоти
Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні у Facebook.
"Сьогодні у Маріїнському палаці Матті Маасікас вручив вірчі грамоти Президенту України Володимиру Зеленському, офіційно вступивши на посаду посла Євросоюзу в Україні", - йдеться у повідомленні.
Маасікас підкреслив, що для нього є великою честю представляти Євросоюз в Україні та очолювати одне з найбільших представництв ЄС.
"Як Посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно удосконалюються, а також над тим, аби наблизити ЄС та Україну одне до одного", – додав Маасікас.
Після формальних представлень Зеленський і Маасікас висловили своє спільне зобов’язання щодо широкого порядку денного реформ, спрямованих на поліпшення рівня життя українських громадян.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні новий посол делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас офіційно розпочав свою роботу.