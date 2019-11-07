Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що

Президент Володимир Зеленський заявив, що у такій великій партії, як "Слуга народу", є представники різних груп суспільства: одні депутати знаються на багатьох речах, інші довго вивчають специфіку роботи, тож бувають помилки.

Про це Зеленський сказав у своєму відеоблозі, викладеному на сторінці Президента у Facebook.

"Такої фракції (як "Слуга народу" — ред.) ніколи не було. 254 людини, і люди різні. Є люди, які знаються на будь-яких законах, освічені, провідні економісти, з практикою, досвідом, а є звичайні люди, і вони довго "в'їжджають". Тому є помилки. Але з іншого боку, вони показують і ставлення того чи іншого класу, і підказують тобі, де є помилки в тих чи інших законах, тому що вони є представниками різних прошарків нашого суспільства, з різною ментальністю, і це дуже важливо. Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.

Говорячи про партію "Слуга народу", він зазначив, що "це партія, в назві якої є весь головний 100-відсотковий зміст, це партія народна, не тільки президентська — це народна партія".

Він також назвав, на його думку, плюси і мінуси роботи Верховної Ради дев'ятого скликання.

"Почнемо з плюсів. Найголовніша перемога цієї Ради — проголосовані законопроєкти. Ухвалено біля 70 законів. Серед них — дуже важливі, це і закон про незаконне збагачення, і дійсно гучний закон про зняття недоторканності, судова реформа проголосована, перезавантаження Генпрокуратури, багато законів для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Мінус який — в принципі інші партії не хочуть голосувати, і це правда. Хоча не всі - я знаю, що партія "Голос" голосувала за деякі важливі закони, дехто ще з деяких партій голосував (щодо певних законів — ред.)", - уточнив Зеленський.