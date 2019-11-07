Зеленський прокоментував "ганебні СМСки" у Раді

Президент Володимир Зеленський, коментуючи роботу Верховної Ради 9 скликання, зауважив, що є ганебні СМСки і чутки, але його радує, що це поки що тільки чутки.

Про це сказав Зеленський у своєму відеоблозі, викладеному на сторінці Президента у Facebook.

"Ми дуже уважно, і я особисто уважно, слідкуємо за статистикою (голосувань у Верховній Раді — ред.), не тільки там якісь такі ганебні СМСки, вони теж є, є ганебні чутки. Але зараз дуже радує, що поки що це тільки чутки", - сказав Зеленський.

Він уточнив, говорячи про роботу Верховної Ради, що є "деякі помилки і аморальні вчинки".

"Є деякі помилки, є деякі аморальні вчинки. Є деякі депутати, які не хочуть голосувати за ті чи інші закони, хоча ми домовлялися, що коли обговорюються законопроекти на засіданнях, на фракціях, в комітетах, там — будь ласка, сперечання, але не виносьте їх, будь ласка, на засідання Верховної Ради. Якщо у нас є така домовленість, вона чесна, якщо 70 відсотків партії "Слуга народа" - "за" той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо", - уточнив Зеленський.

За його словами, кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. "І не всі законопроекти популярні, не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради впродовж 30 років", - уточнив він.

Як повідомлялося, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Також ЗМІ повідомляли, що народний депутат від політичної партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник обговорював у телефонній переписці на робочому місці, як вирішити ті чи інші питання з прокурорами.