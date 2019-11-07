Жодних “тіньових угод” щодо транзиту газу з Росією не буде - МЗС

Кілька раундів консультацій з Росією щодо транзиту природного газу до Європи через Україну не мали особливого успіху. РФ хотіла укладення “тіньових угод”, але Україна на це не піде.

Про це в коментарі турецькому інформаційному агентству «Анадолу» розповів політичний директор МЗС України Олексій Макеєв в ході візиту до Анкари.

"Я б не сказав, що вони були дуже успішними, але важливо, щоб Російська Федерація зрозуміла, що новий контракт повинен бути укладений на умовах європейського правового поля… Отже, тіньових угод як хотіли росіяни, щоб ми уклали, не буде", - сказав він.

Макеєв наголосив, що енергетична сфера в руках РФ може бути зброєю.

"Ми очікуємо на подальші переговори з росіянами, і я думаю, що багато країн тільки зрозуміли, що енергетика - це не просто надбання в руках Російської Федерації, це може бути зброєю", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, речник Єврокомісії Анка Падурару підтвердила, що тристоронні технічні переговори між представниками Єврокомісії, України і Росії щодо транзиту російського газу на європейський ринок відбудуться 8 листопада.

За підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зауважив, що пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок.

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Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.