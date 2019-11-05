Єврокомісія не коментує спекуляції російських ЗМІ навколо газових переговорів з Україною

Єврокомісія утрималася від коментарів з приводу спекуляцій у російських ЗМІ щодо тристоронніх газових переговорів між Єврокомісією, Україною і Росією.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під час брифінгу Єврокомісії у вівторок в Брюсселі журналісти попросили речника Міну Андрєєву прокоментувати повідомлення російських ЗМІ про те, що нібито міністр енергетики України Оржель готовий повністю зупинити транзит газу до Європи.

«Ми не коментуємо коментарі. Натомість ми продовжуємо наші зусилля в рамках тристоронніх переговорів на газовому фронті, - це те, де ми зараз знаходимось», - зазначила з цього приводу речник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 4 листопада, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV наголосив, що Україна прагне зберегти доходи від транзиту російського газу та досягти домовленості з Газпромом про транзит газу за європейськими правилами. Водночас, за словами міністра, Україна вже накопичила у газосховищах рекордну кількість газу та готова до припинення газового транзиту з 1 січня 2020 року, якщо таку домовленість з Газпромом досягти не вдасться.

Ці слова українського міністра були інтерпретовані російськими ЗМІ як заява про готовність України повністю перекрити транзит російського газу до Європи.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у вівторок, 5 листопада, заявив, що домовленості РФ і України про транзит газу неможливі, доки не припиняться судові претензії.

Також 30 жовтня Путін заявляв, що Росії і Україні необхідно “обнулити” взаємні претензії щодо газової суперечки, при цьому "Газпром" готовий постачати газ українській стороні за “значно нижчою ціною”.

Тим часом сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.