Климпуш-Цинцадзе прокоментувала майбутню зустріч у "нормандському форматі"

"Як на мене, протягом останніх двох-трьох днів приходять якісь натяки на прозріння з боку українських можновладців стосовно того, для чого (президент Росії Володимир - ред.) Путін постійно висуває додаткові передумови, як-от попереднє узгодження підсумкового документа "нормандської зустрічі". Ці люди починають розуміти – мовляв, ми про це не домовлялися, тож, ймовірно, Путін не так вже й хоче цієї зустрічі...", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона висловила переконання, що Президент України Володимир Зеленський та його політична сила, які отримали такий карт-бланш від українців на виборах, мають представити власне бачення вирішення конфлікту на Донбасі, і вже з ним виходити на переговори у нормандському форматі. Однак, як зауважила український політик, для цього зовсім не обов’язково виконувати той довгий перелік передумов, які виставляє Російська Федерація.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Президент Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

Розведення у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Розведення біля Петрівського мало розпочатися, але, як зазначив глава МЗС Вадим Пристайко, переноситься через зафіксовані обстріли.

4 листопада Пристайко заявив, що Росія висунула вимогу підготувати спільний документ, який розглядатимуть лідери чотирьох країн, до зустрічі у нормандському форматі. Міністр підкреслив, що цієї вимоги раніше не було, але зауважив, що якщо це документ, який буде за результатами зустрічі, то його можна підготувати, "щоб лідери не сиділи і на чистому аркуші не писали результати".

Зі свого боку, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що відкладання президентом РФ Путіним зустрічі у нормандському форматі є його тактикою примушування України до поступок не лише щодо Донбасу, а й з газового питання.