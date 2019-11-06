Зеленський обговорив з Ердоганом угоду про вільну торгівлю

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під їхнім співголовуванням.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Під час розмови було обговорено стан підготовки до проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України та Туреччини", - йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента зазначають, що глави держав відзначили обопільну налаштованість на посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

Співрозмовники також погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці «Зброя та безпека-2019», відзначивши важливість співпраці з Туреччиною у контексті посилення обороноздатності.

Зі свого боку Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також привітав кроки глави Української держави щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, інформує Офіс Президента.