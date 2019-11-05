Президент Литви: "Формула Штайнмаєра" сприятливіша для РФ, ніж для України

Президент Литви Гітанас Науседа вважає закладений у "формулі Штайнмаєра" план вигіднішим для Росії, ніж для України.

Про це Науседа заявив під час візиту в Гельсінкі на спільній з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо прес-конференції, передає Delfi.

"З "формулою Штайнмаєра" все добре, однак, на мій погляд, вона сприятливіша для Росії, а не для України. Хтось чинить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони", - заявив президент Литви.

Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 1 листопада заявив, що Україна, Франція і Німеччина готові до саміту "нормандської четвірки", але Росія не хоче прогресу з цього питання.

За словами Пристайка, дата зустрічі залежить від російської сторони, оскільки Україна виконує досягнуті домовленості, які включають узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

В Україні інформація про те, що керівництво країни погодило "формулу Штайнмаєра" викликала хвилю протестів. Зокрема, сформувався "Рух опору капітуляції".