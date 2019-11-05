G7 вітає повернення в Україні кримінального покарання за незаконне збагачення

Країни "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою України закону, який повернув кримінальне покарання за незаконне збагачення.

Про це йдеться у заяві послів G7, оприлюдненій у Twitter.

"G7 вітає ухвалення законопроєкту 1031 проти незаконного збагачення, який демонструє політичну волю як парламенту, так і уряду до впровадження реформ, орієнтованих на утвердження правової держави. Ще одна віха на шляху до викорінення корупції в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", який повернув кримінальне покарання за незаконне збагачення з урахуванням висновків Конституційного Суду.

26 лютого 2019 року КСУ декриміналізував статтю 368 Кримінального Кодексу "незаконне збагачення", яка дозволяла притягти чиновників до відповідальності у випадку, коли їхнє майно та витрати явно перевищують офіційні доходи. В результаті було закрито 65 кримінальних проваджень щодо народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших одіозних топ-чиновників, які підозрювалися в корупційних діях та незаконному збагаченні.