Як каратимуть за незаконне збагачення: у комітеті ВР роз’яснили новий закон

Конфіскація активів чиновників, пов’язана з покаранням за незаконне збагачення, можлива лише після рішення суду.

На цьому наголосила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська під час брифінгу після ухвалення закону про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

«У законі два інструменти покарання за незаконне збагачення. По-перше, передбачається кримінальна відповідальність. Якщо слідство доведе, що в чиновника його незаконні активи на 6,5 млн гривень більші, ніж його законні доходи, то це кримінальна відповідальність аж до 10 років позбавлення волі і відповідно з можливістю спеціальної конфіскації таких активів. Якщо йдеться про незаконні активи на суму до 1 млн гривень, то це так звана цивільна процедура: чиновник не сідає в тюрму, але він звільняється, і незаконні статки знову ж таки конфіскуються в дохід держави. При цьому конфіскація відбувається в будь-якому разі лише після рішення суду. Всі розмови про несудову конфіскацію – це все маніпуляція з метою перешкодити ухваленню закону», - пояснила Красносільська.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

Закон підтримали 259 народних депутатів за мінімально необхідних 226.