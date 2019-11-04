Репарації на відновлення Донбасу має виплачувати Росія - Мінветеранів

Репарації на відновлення Донбасу має виплачувати Росія - країна-агресор, однак Київ готовий нести відповідальність за українських громадян.

Відповідну заяву Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, коментуючи слова голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер на Форумі єдності в Маріуполі про виплати «репарацій» постраждалим на Донбасі, надало у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За міжнародним досвідом, репарації виплачує країна-агресор, у нашому випадку має виплачувати Російська Федерація. Разом з тим, уряд України та Мінветеранів зокрема вважають, що Україна – країна, яка готова мати власну соціальну відповідальність за своїх громадян», – йдеться у відповіді відомства.

За даними міністерства, на 2020 рік вже профінансована програма компенсації за зруйноване житло для мешканців Луганської і Донецької областей на суму 40 мільйонів гривень.

«Крім того, на 2020 рік в 10 разів збільшена сума на житлові програми для осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС, які є тимчасово переміщеними особами, та для внутрішньо переміщених осіб. Таким чином на програму в 2020 році передбачено 248 445 тисяч гривень (в 2019 – 25 000 тисяч гривень). Також діє та розробляється низка місцевих програм по забезпеченню житлом ВПО, які співфінансуються державним та місцевим бюджетами», – йдеться в листі міністерства.

У телефонному коментарі представниця міністерства уточнила – йдеться не про репарації, а про соціальні виплати.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер виступила під час Форуму єдності в Маріуполі 30 жовтня. Говорячи про гуманітарні проблеми Донбасу, вона, зокрема, згадала про виплати мешканцям, які постраждали внаслідок бойових дій. Англомовний виступ Богнер синхронно перекладався українською.

«Дуже конкретні речі повинні відбуватися. З нашої точки зору ми бачимо різні сфери, перша – це компенсація, репарація і перехідний період, який має забезпечити, щоб люди, які постраждали, які є жертвами конфлікту, отримали репарацію, щоб уряд взяв на себе відповідальність за те, щоб компенсувати чи усунути цю шкоду», – так звучав український переклад промови представниці ООН.

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Водночас Богнер додала: такі виплати «не означають, що уряд бере на себе відповідальність за заподіяння такої шкоди».

«Ми знаємо, що 2-3 тисячі людей були вбиті, понад 7 тисяч поранені, понад 50 тисяч будівель були зруйновані або постраждали, і це величезна кількість жертв конфлікту. Але поки що немає репарацій, немає компенсацій, немає такої програми, яка б покрила абсолютно всіх цих людей. Ми бачимо, що це є дуже важливим елементом», – заявила вона.

Вживання слова «репарації» в заяві Богнер вже викликало різку реакцію міністра інфраструктури Владислава Криклія. Він назвав такі виплати «апріорі неможливими».

«Хай спочатку повертає території країна-агресор, виплачує репарації. А тоді ми будемо думати, як будемо вкладати і відновлювати територію», – сказав міністр у ефірі каналу «1+1».

Відповідно до визначення, зокрема в Українській дипломатичній енциклопедії, репарації – це відшкодування, які держава відповідно до мирної угоди або інших міжнародних документів виплачує країнам, що стали жертвами нападу з її боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.