У Раді не працюють над законом про особливий статус Донбасу — Климпуш-Цинцадзе

"Ви пригадуєте, коли взагалі стало відомо про погодження Україною так званої формули Штайнмаєра, Президент України Зеленський вийшов до журналістів (на брифінг 1 жовтня в Офісі Президента. – Авт.) і сказав, що цей новий законопроєкт з незрозумілим спрямуванням розроблятиметься у ВР з великим залученням стейкхолдерів. Минув місяць. Ні стейкхолдерів, ні залученості, ні дискусії в парламенті про це, ні створення якоїсь робочої групи, ні ініціювання на розгляд тої ж ТСК, яку на ініціативу фракцій ЄС і "Голос" було створено в парламенті…" - сказала Климпуш-Цинцадзе.

На уточнююче запитання про можливе обговорення майбутнього законопроєкту, вона зауважила, що "взагалі немає нічого".

"Я думаю, що Президент Зеленський і представники його Офісу вважають, що наприкінці грудня вони вкинуть якусь свою версію законопроєкту до парламенту. Ну і, видно, вони розраховують, що монобільшість без обговорень його ухвалить", - спрогнозувала голова профільного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше, ніж відбудеться зустріч у нормандському форматі.

Особливий статус — скорочена назва закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який Рада ухвалила ще у 2015 році й кілька разів продовжувала, — до 31 грудня 2019 року, однак фактично закон ніколи не діяв.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі: виведення незаконних збройних формувань, гарантії вільного волевиявлення, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Водночас Зеленський анонсував новий закон про особливий статус окупованої частини Донбасу.