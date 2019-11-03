У Раді не працюють над законом про особливий статус Донбасу — Климпуш-Цинцадзе
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила в інтерв'ю "Сегодня" у відповідь на запитання, чи вже почалася розробка законопроєкту про "особливий статус" Донбасу, адже термін чинного закону спливає 31 грудня.
"Ви пригадуєте, коли взагалі стало відомо про погодження Україною так званої формули Штайнмаєра, Президент України Зеленський вийшов до журналістів (на брифінг 1 жовтня в Офісі Президента. – Авт.) і сказав, що цей новий законопроєкт з незрозумілим спрямуванням розроблятиметься у ВР з великим залученням стейкхолдерів. Минув місяць. Ні стейкхолдерів, ні залученості, ні дискусії в парламенті про це, ні створення якоїсь робочої групи, ні ініціювання на розгляд тої ж ТСК, яку на ініціативу фракцій ЄС і "Голос" було створено в парламенті…" - сказала Климпуш-Цинцадзе.
На уточнююче запитання про можливе обговорення майбутнього законопроєкту, вона зауважила, що "взагалі немає нічого".
"Я думаю, що Президент Зеленський і представники його Офісу вважають, що наприкінці грудня вони вкинуть якусь свою версію законопроєкту до парламенту. Ну і, видно, вони розраховують, що монобільшість без обговорень його ухвалить", - спрогнозувала голова профільного комітету.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше, ніж відбудеться зустріч у нормандському форматі.
Особливий статус — скорочена назва закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який Рада ухвалила ще у 2015 році й кілька разів продовжувала, — до 31 грудня 2019 року, однак фактично закон ніколи не діяв.
Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі: виведення незаконних збройних формувань, гарантії вільного волевиявлення, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.
Водночас Зеленський анонсував новий закон про особливий статус окупованої частини Донбасу.