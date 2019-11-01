Разумков закрив Раду

«Оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим», - сказав Разумков.

Перед закриттям у рамках рубрики «Різне» виступали народні депутати.

Через це ранкове засідання парламенту закрилося майже на годину пізніше.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 1 листопада, Верховна Рада, зокрема, ухвалила постанову про заслуховування 14 листопада звіту голови Антимонопольного комітету України, про проведення 4 грудня парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".