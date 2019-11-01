Законопроєкт про оновлення СБУ "вичитують" разом із НАТО - Кулеба

Українська сторона вже передала на вивчення НАТО проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспонденту Укрінформу.

“Ми вже передали проєкт на розгляд нашим колегам з Північноатлантичного альянсу. Є різні ідеї, тримають робочі обговорення щодо його фінальної версії, але можу сказати, що ми виходимо з того, що новий закон про СБУ відповідатиме національним інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції”, - сказав Кулеба.

За його словами, нині із представниками Північноатлантичного альянсу ведеться активний діалог щодо цього законопроєкту. “Ми не ховаємося від наших партнерів і не ставимо їх перед фактом, а ефективно працюємо для того, щоб закон, який зрештою буде ухвалений, відповідав максимально українським інтересам і цілям євроатлантичної інтеграції”, - віцепрем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер з трибуни ВРУ закликав Україну впровадити ухвалений торік закон про національну безпеку, який передбачає парламентський нагляд за оборонними відомствами і реформування СБУ.