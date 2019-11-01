Кулеба презентує у грудні в Брюсселі нову програму Україна-НАТО

Українська сторона на початку грудня буде презентувати у Брюсселі Річну національну програму Україна – НАТО 2020.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На початку грудня я буду у Брюсселі презентувати її (Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО (РНП) на 2020 рік — ред) союзникам. Це документ нової якості. Він був повністю підготовлений за методологією, яка використовується у самому Північноатлантичному альянсі. Ми не женемося у ньому за кількістю заходів, а важливу увагу приділяємо їхній якості”, - сказав Кулеба.в

За його словами, Річна національна програма Україна – НАТО 2020 буде наближена до вимог Плану дій щодо членства. І якщо у програмі 2019 року міститься близько 600 заходів, то на наступний рік їх більш ніж 1 100. “Ми майже удвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку”, - підкреслив Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що Україна вже звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Кулеба зазначив, що в рамках такого партнерства наша держава зможе отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються по лінії НАТО-Україна, розширений діалог у сфері розвідки, а також можливості представникам країн-партнерів отримувати посади в штаб-квартирі НАТО або в структурах НАТО.

Водночас він звернув увагу на те, що така програма не є заміною плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). "Ми дуже сподіваємося, що альянс ухвалить позитивне рішення щодо нашої ініціативи", - додав він.