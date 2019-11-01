Внутрішній аудит Міноборони відповідає міжнародним стандартам — НАТО

Внутрішній аудит у Міністерстві оборони України відповідає міжнародним стандартам всесвітнього Інституту внутрішніх аудиторів.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на звіт групи експертів НАТО.

"У підсумковому звіті, надісланому заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Джоном Манза на адресу уряду та державних органів України, група експертів відзначила, що внутрішній аудит в оборонному відомстві перебуває на передньому плані трансформацій та відповідає міжнародним стандартам всесвітнього Інституту внутрішніх аудиторів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначено, що Департамент внутрішнього аудиту Міноборони змінив свою методологію на таку, що базується на ризиках, має безпосередній доступ до вищого керівництва та суттєво сприяє побудові доброчесності.

Експертами НАТО рекомендовано Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони інтенсифікувати співробітництво з іншими вітчизняними органами сфери оборони і безпеки шляхом передачі експертизи, знань та досвіду колегам для підвищення їх професіоналізму і розвитку індивідуальних спроможностей.

Також надано низку інших рекомендацій, спрямованих на зміцнення належного управління (good governance) у сфері оборони і безпеки.

Директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Марина Бариніна, коментуючи результати оцінки, підкреслила значний внесок Міністерства оборони Великої Британії у розвиток діяльності з внутрішнього аудиту у вітчизняному оборонному відомстві.

Впродовж лютого-липня 2019 року група експертів Альянсу здійснила оцінку побудови доброчесності (Building Integrity) у восьми органах сектору оборони і безпеки — Міністерстві оборони та Збройних Силах, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній гвардії, Національній поліції, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту.