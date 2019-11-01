Порошенко нагадав, що ПДЧ передбачає і зобов’язання НАТО перед Україною

План дій щодо членства України в НАТО передбачає не лише добровільні зобов’язання щодо реформ, які бере на себе Україна. Цей документ також передбачає і зобов’язання Альянсу перед Україною за результатами виконання вимог ПДЧ.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Львівському безпековому форумі-2019, повідомляє пресслужба політсили.

"ПДЧ – це не лише добровільні зобов’язання України, яка декларує свої зобов’язання стати членом Альянсу. ПДЧ щодо членства в НАТО – це зобов’язання Альянсу після того, як Україною будуть виконані всі умови – прийняти нас в члени", – заявив Порошенко.

Він додав, що ситуація дуже подібна до виконання Україною плану дій щодо візового режиму. "Ми саме так і діяли. Напишіть нам все, що ми маємо зробити, але в кінці гарантуйте, що ви надасте українцям право без віз подорожувати країнами Європи", – сказав політик.

Порошенко також вважає, що Росія та Кремль намагатимуться перешкодити Україні отримати ПДЧ та стати повноправним членом НАТО. Однак Україна повинна продемонструвати єдність у цьому важливому питанні.

"Росія дуже підступна. Росія буде робити все можливе для того, щоб зруйнувати єдність країн-членів Альянсу. Путін буде їздити в Угорщину, буде окремо вести переговори з Данією щодо підписання угоди про "Північний потік-2", буде окремо вести переговори з Францією про "українські банди", – зазначив він.

"Але ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу. Бо зараз під парасолькою розведення військ складеться враження – почекайте, Росія ж вже все зробила, а навіщо ж ми санкції тримаємо проти неї", – підкреслив експрезидент.

Він наголосив, що говорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про надзвичайну важливість на найближчому саміті мати питання ПДЧ Україні в порядку денному.

"Я не маю жодної ілюзії про те, що в грудні в Лондоні ПДЧ щодо членства в НАТО не буде наданий. Але ми маємо підготуватися і не пізніше 2023 року Україна офіційно має підписати ПДЧ, бо всі країни, які стали членами НАТО – стали членами виключно через механізм ПДЧ", – також підкреслив він.

Порошенко зауважив, що не існує іншого механізму, зокрема і Північна Македонія також стає членом НАТО виключно через механізм ПДЧ.

"І нам потрібно визначитись – чи ми хочемо обмежитись лише розмовами, лише окремими програми співробітництва, річна програма, трастові фонди, допомога озброєнням, допомога навчанням інші програми", – сказав він та назвав небезпечною нині поширену тезу про те, що Україна повинна сконцентруватись на окремих трьох-чотирьох програмах.

Як повідомлялося, 31 жовтня Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО у Києві заявив, що Україна віддана трансформації до стандартів НАТО й розраховує на поглиблення співпраці з Північноатлантичним альянсом.

Водночас Зеленський підтвердив намір України в майбутньому вступити до НАТО. "Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливості приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує на такий формат відносин з альянсом", - сказав Зеленський.

Раніше, 30 жовтня, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому під час засідання в Києві додаткову заявку не подаватиме.

7 лютого 2019 року Верховна Рада 8-го скликання ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований тодішнім президентом Петром Порошенком.

Фото: eurosolidarity.org