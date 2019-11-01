Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду

Верховна Рада у п’ятницю, 1 листопада, проведе Годину запитань до уряду та заслухає звіт голови Антимонопольного комітету України.

Це передбачено у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

“У п’ятницю, 1 листопада, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, яке розпочнеться Годиною запитань до уряду», - зазначається в повідомленні.

Також Верховна Рада планує розглянути проєкти постанов «Про проведення парламентських слухань на тему: "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2251) і «Про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету України» (№2306).

Також планується розгляд у першому читанні законопроєктів «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№2179); «Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)» (№2189); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» (№2172).

У першому читанні також планується розглянути проєкт закону «Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" і два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

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Крім того, у другому читанні Верховна Рада планує розглянути проєкт закону «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)» (№1041); проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» (№1152-1), проєкт закону «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (№0942) та ряд інших.