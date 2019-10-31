Рада повернула кримінальне покарання за незаконне збагачення

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

Закон підтримали 259 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом пропонується повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення з урахуванням висновків Конституційного Суду. Злочином вважатиметься набуття активів, яке більш як на 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи (близько 14,5 млн грн).

За необґрунтоване збагачення загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю.

Такі активи зможуть бути предметом спеціальної конфіскації. При цьому, якщо різниця між набутими активами та законними доходами сягатиме від 960 тис. грн (500 прожиткових мінімумів для працездатних) до 11,2 млн грн, статки будуть стягуватися судом в цивільному порядку.

Позови про стягнення активів розглядатиме Вищий антикорупційний суд, а звертатися до суду будуть прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з ухваленим законом, пропонується стягувати активи понад 1 млн грн, незаконно отримані чиновником за чотири роки до початку дії закону: якщо на час набуття чинності вони перебували у власності чиновника або третіх осіб, які набули це майно за його вказівкою чи за його гроші. Така норма може дозволити конфіскувати незаконно набуті активи фігурантів справ НАБУ, які уникли покарання завдяки рішенню Конституційного Суду.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня вніс до Верховної Ради законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", визначивши його як невідкладний.

6 вересня комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому цей законопроєкт.

26 лютого 2019 року КСУ декриміналізував статтю 368 Кримінального Кодексу "незаконне збагачення", яка дозволяла притягти чиновників до відповідальності у випадку, коли їхнє майно та витрати явно перевищують офіційні доходи. В результаті було закрито 65 кримінальних проваджень щодо народних депутатів, міністрів, керівників держустанов, військових прокурорів, заступників голови СБУ та інших одіозних топ-чиновників, які підозрювалися в корупційних діях та незаконному збагаченні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" у першому читанні 11 вересня.