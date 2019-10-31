Дубневичу оберуть запобіжний захід вже завтра, САП вимагає арешт

Дубневичу оберуть запобіжний захід вже завтра, САП вимагає арешт

Укрінформ
Народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід завтра, 1 листопада.

Про це повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"О 13:00 год. 1 листопада 2019 року у Вищому антикорупційному суді відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Так, прокурори САП наполягають на застосуванні до народного обранця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн гривень застави.

Засідання відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 42а.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Дубневича.

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За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

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