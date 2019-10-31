Парламент затвердив зміни до Держбюджету-2019

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті Верховної Ради України.

"Законодавчим актом внесено зміни до статей 1, 4, 6, 11, 13, 14, 24, 34, 36 та пунктів 3, 18 і 19 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" та внесено зміни до додатків №№ 1, 2, 3, 4, 7 і 9 до Закону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикінцевими положеннями встановлено, що на виконання цього закону Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України на 2019 рік "з одночасним відображенням внесених змін до бюджетних призначень згідно з рішеннями КМУ, прийнятими відповідно до статті 31 ЗУ “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, частин шостої, восьмої та п’ятнадцятої статті 23 та частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України до набрання чинності цим законом, за головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) - центральними органами виконавчої влади, які за рішенням Кабінету Міністрів України змінюють своє найменування, утворюються та/або реорганізовуються чи ліквідовуються.

Законопроект зареєстровано за № 2283.

Як повідомлялось, законопроєктом пропонується з метою забезпечення розв'язання соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету змінити загальні показники державного бюджету на 2019 рік: зменшити доходи на 20.379,2 млн грн, у т.ч. за загальним фондом - на 20.107 млн грн, за спеціальним фондом - на 272,2 млн грн; збільшити фінансування за спеціальним фондом на 1145 млн грн та відповідно на цю суму граничного обсягу дефіциту державного бюджету; зменшити видатки на 20.658,8 млн грн, у т.ч. за загальним фондом зменшити на 21.984,7 млн грн, за спеціальним фондом збільшити на 1325,9 млн грн; збільшити надання кредитів на 1.427,7 млн грн.

Також законопроєктом передбачається збільшити видатки на: збалансування фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання - 1.000 млн грн; здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань - 1.677,7 млн грн; національну безпеку і оборону - 1 361,9 млн грн; фінансове забезпечення державою необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заходів (резервний фонд) - 500 млн грн тощо.

Проєкт закону №2283 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" був внесений урядом до ВР 17 жовтня.