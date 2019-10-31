Зеленський у листопаді планує відвідати Литву

Президент Володимир Зеленський у листопаді планує відвідати з офіційним візитом Литву та взяти участь у засіданні Ради президентів двох країн.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви з головним зовнішньополітичним радником Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню змістовного наповнення офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Литовської Республіки на запрошення Президента Гітанаса Науседи, який заплановано на листопад 2019 року, та проведенню у його рамках чергового засідання Ради президентів України та Литви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники також позитивно оцінили високу динаміку двостороннього політичного діалогу та відзначили спільну налаштованість на подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою.

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У свою чергу, радник Президента Литви підтвердила рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наголосила на важливості збереження санкційного тиску Європейського Союзу на Росію.

Крім того, Жовква висловив подяку за незмінну політичну підтримку, яку офіційний Вільнюс надає нашій державі, зокрема в рамках ЄС і НАТО, а також вагому практичну допомогу, передусім організацію реабілітації українських військових у медичних закладах Литви.