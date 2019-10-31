Президент на Тернопільщині представить нового голову ОДА

Президент на Тернопільщині представить нового голову ОДА

Укрінформ
У п’ятницю, 1 листопада, передбачається робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського у Тернопільську область, де він має представити нового очільника облдержадміністрації.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі ОДА.

"У полудень запланована участь Президента України Володимира Зеленського у робочій нараді та представлення новопризначеного голови Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що цього ж дня Зеленський планує ознайомитися зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль», розташованого на околиці приміського села Біла.

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