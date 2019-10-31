Дубілет повідомив про скорочення понад 18 тисяч держслужбовців РДА

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 штатних одиниць.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 позицій. Поки в наших державних органах нормально не працюють канали внутрішньої комунікації, я хотів би в цьому пості звернутися до тих державних службовців, яких торкнеться така оптимізація. Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів”, - зазначив Дубілет.

За його словами, протягом останнього місяця у Кабміні проаналізували всі функції РДА та нарахували їх 111 за 11 напрямками. За словами урядовця, кількість функцій скорочуватиметься.

При цьому Дубілет запевнив, що держслужбовців, які потраплять під скорочення, не кинуть напризволяще.

За його словами, люди за 2 місяці до цього отримають попередження. Їм виплатять всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки. Разом зі Службою зайнятості уряд працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, навіть до моменту звільнення.

“Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання”, - написав міністр.

Він також зазначив, що до цього процесу залучені профспілки. Через мережу своїх регіональних представництв вони будуть працювати з кожним держслужбовцем індивідуально.

“Разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки ми хочемо вже у січні запустити курс по ІТ-грамотності. Ці базові курси дозволять держслужбовцям безкоштовно отримати цифрові навички та стати більш конкурентними на ринку праці”, - додав Дубілет.

За його рішення щодо скорочення було прийняте, оскільки уряду побачив, що в РДА частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ), створеними у рамках децентралізації. Частина функцій виявилися застарілими, тому їх буде ліквідовано.

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Також є частина функцій, які можна перенести на вищий рівень (ОДА, територіальні органи центральних органів влади або навіть Київ), частина функцій будуть об'єднуватися.

“Повторюся, це болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося — можливо, через вибори”, - додав Дубілет.

Він сподівається на те, що всі вивільнені працівники зможуть знайти своє нове місце в економіці країни.