Заступниця генсека НАТО прокоментувала перспективи ПДЧ для України

Україна на шляху до майбутнього членства в НАТО пройде різні етапи співпраці з Альянсом, у тому числі отримання статусу партнера з розширеними можливостями та Плану дій щодо членства.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу із заступницею генсекретаря НАТО з питань політики та безпеки Беттіною Каденбах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках візиту Північноатлантичної Ради в Україну Президент України і представники уряду, зокрема я, чітко наголосили на різних рівнях нашим партнерам у НАТО про незмінність євроатлантичного курсу України. Майбутнє України – це членство в НАТО, і на шляху до цього членства ми пройдемо різні етапи, у тому числі отримання статусу партнера з розширеними можливостями та Плану дій щодо членства», - сказав Кулеба.

Він подякував Північноатлантичному Альянсу за вже надану підтримку Україні і ту, яка буде надаватися у майбутньому.

У відповідь на запитання журналістів щодо можливих термінів отримання Україною ПДЧ, Каденбах зазначила, що вона не може передбачити майбутнє і не хоче спекулювати датами.

«Це станеться у майбутньому, це очевидно, але йдеться про консенсус не тільки серед наразі 29 членів Альянсу, а також про консенсус і в українському суспільстві... Ми повинні робити крок за кроком на цьому шляху і дивитися на результати», - резюмувала Каденбах.

Як повідомлялося, Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.