“Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі”: Столтенберг процитував Шевченка у Раді

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг процитував народним депутатам вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі" і закликав їх діяти в інтересах усіх людей.

Про це він заявив у виступі у Верховній Раді України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна пройшла значний шлях і ще багато треба пройти. НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо однакові цінності - любов до свободи, демократії, прав людини і верховенства права. Коли я два роки тому мав честь виступати перед українським парламентом, я процитував Тараса Шевченка, і я хочу ще раз його процитувати. Він написав: "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше — спати, спати і спати на волі", - сказав Столтенберг.

Народні депутати відповіли на ці слова Генсека НАТО оплесками.

Насамкінець Столтенберг зазначив, що свобода - це не просто право, а й обов'язок діяти, але не у власних інтересах, а в інтересах усіх людей.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у сесійній залі Верховної Ради 10 липня 2017 року процитував вірш Тараса Шевченка "Та не однаково мені..." і заявив, що НАТО теж "не однаково", що буде з Україною.