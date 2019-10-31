Рада розблокувала підписання закону про перезапуск судової реформи

Таке рішення парламенту означає, що тепер закон зможе підписати Голова ВР Дмитро Разумков і передати його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (№1008).

Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади дванадцяти членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної згідно із законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Також закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Серед іншого, вносяться суттєві зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищу раду правосуддя" щодо суддівської винагороди. Так, законопроєктом пропонується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів, незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

Закон визначає необхідність скоротити склад Верховного Суду до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Вищу кваліфікаційну комісію суддів зробити колегіальним органом. Водночас законом пропонується скоротити кількість членів ВККС із 16 до 12 членів, яких за результатами конкурсів призначатиме Вища рада правосуддя.

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Також закон визначає, що рішення про звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя мало прийматися за поданням Комісії з доброчесності та етики на спільному засіданні ВРП і Комісії з питань доброчесності та етики протягом п’яти днів після подання. Рішення ж про звільнення члена ВРП вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародних експерти – члени Комісії з питань доброчесності та етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Так, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше ніж рік у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.