Рада ухвалила зміни до закону про місцеві вибори

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах".

Закон підтримали 297 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою закону є узгодження положень закону «Про місцеві вибори» у частині рівності прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій так і кандидатів, які висуваються шляхом самовисування.

Документ вносить зміни до закону «Про місцеві вибори» в частині ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах.

Передбачається, що при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється вищим керівним органом (з’їздом) партії. При проведенні позачергових та/або перших місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії ухвалюється керівним органом партії (відповідно до статуту партії).

"Прийняття проєкту закону України дасть змогу на законодавчому рівні удосконалити систему взаємовідносин між політичними партіями та виборчими комісіями. Це допоможе представникам політичних партій реалізувати свої виборчі права на відповідних місцевих виборах", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт №0939 був зареєстрований народними депутатами Верховної Ради попереднього, VIII скликання.