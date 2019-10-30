Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У залі зареєструвалися 373 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Згідно з регламентом, ранкове засідання в середу розпочалося з виступів народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада планує розглянути в першому читанні законопроєкт №2187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)". Цей документ передбачає призначення за спрощеною процедурою нових керівників культурних закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Засідання ВР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На порядку денному також розгляд проєкту постанови №2198 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку".

Також перше читання мають пройти проєкти законів "Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ" (№1122), "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень" (№1155) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів" (№2173).

Друге читання в парламенті пройдуть законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону (№0873) та проєкт, який передбачає внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (№0939).

Наприкінці засідання Рада планує ухвалити кілька проєктів постанов щодо перейменування населених пунктів, зокрема міста Переяслав-Хмельницький на Переяслав, а села Рачки на Вінниччині — на село Подільське.

Згідно з порядком денним, у пленарному режимі депутати працюватимуть лише протягом ранкового засідання, яке триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота у комітетах, фракція і групах.