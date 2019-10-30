Рада планує створити ТСК для розслідування “справи 2 травня”

Верховна Рада планує у середу створити тимчасову слідчу комісію для розслідування “справи 2 травня”.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Проєкт постанови №2198 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку” зареєструвала група народних депутатів із фракції “Опозиційна платформа — за життя” на чолі з Миколою Скориком, якого й пропонують обрати головою цієї ТСК, а заступником — Олексія Леонова (“Слуга народу”).

Загалом до складу комісії передбачається включити 16 народних депутатів із різних фракцій, проте станом на 30 жовтня у проєкті зазначаються імена лише дев'ятьох парламентаріїв.

Проєкт постанови про уточнення відповідної ТСК депутати планують розглянути четвертим питання. Розпочати ж засідання у вівторок депутати збираються з розгляду блоку питань ратифікацій.

Далі Рада має намір ухвалити в першому читанні законопроєкт №2187 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)”. Цей документ передбачає призначення за спрощеною процедурою нових керівників культурних закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Також перше читання мають пройти проєкти законів “Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ” (№1122), “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень” (№1155) і “”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів” (№2173).

Друге читання в парламенті пройдуть законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону (№0873) та проєкт, який передбачає внесення змін до закону "Про місцеві вибори" щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах (№0939).

Наприкінці засідання Рада планує ухвалити кілька проєктів постанов щодо перейменування населених пунктів, зокрема міста Переяслав-Хмельницький на Переяслав, а села Рачки на Вінниччині — на село Подільське.

Згідно з порядком денним, у пленарному режимі депутати працюватимуть лише протягом ранкового засідання, яке триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота у комітетах, фракція і групах.

Так, о 15:00 має відбутися засідання Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, участь у якому планує брати генеральний прокурор Руслан Рябошапка. На засіданні комітету передбачається розгляд подання генпрокурора про надання Радою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.