Депутатів-прогульників каратимуть гривнею - Президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про припинення відшкодування народним депутатам витрат на виконання повноважень у разі безпідставного пропуску засідань, який був ухвалений Верховною Радою 16 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документом передбачається припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере участі у понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відповідно до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" № 196-ІХ, підставою для нарахування заробітної плати народному депутату буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту на кожному пленарному засіданні. Дані такого обліку оприлюднюватимуться на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Очікується, що реалізація документа сприятиме підвищенню трудової дисципліни депутатів і ефективності роботи Верховної Ради та її органів, а також належному виконанню парламентаріями закріплених за ними обов’язків.

Також глава держави підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів" № 206-ІХ, ухвалений парламентом 17 жовтня 2019 року.

Закон уточнює порядок подання депутатських запитів і розгляду парламентом питань про скерування цих запитів. Зокрема, передбачено розміщення текстів депутатських запитів і відповідей на них на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Крім того, згідно з документом, закони, підписані Президентом, офіційно оприлюднюватимуться на веб-сайті парламенту.

Закон також узгоджує з положеннями чинного законодавства норми Закону "Про статус народного депутата України" в частині декларування майнового стану.

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Зеленський також підписав Закон України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом" № 207-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Документ вносить до окремих статей Регламенту зміни, що спрямовані на відмову від письмової форми окремих стадій законодавчої процедури на користь електронної, а саме: внесення законопроєктів і супровідних документів до них за допомогою єдиної автоматизованої системи, ведення справ проєктів законів у такій системі тощо.

Фото: president.gov.ua