Рябошапка сподівається на обвинувальний вирок Гладковському

“Це провадження може бути скероване до суду достатньо швидко, і судовий результат я оцінюю позитивно. Позитивно в тому сенсі, що докази та робота слідства дають можливість сподіватись на обвинувальний вирок”, - сказав він.

Рябошапка також розповів, що у сфері національної безпеки та оборони розслідується багато проваджень і нові епізоди “з’являються ледь не щодня”.

“Цього тижня ми зареєстрували декілька нових проваджень, на наступному тижні, знову ж таки, щонайменше два чи три епізоди зареєструємо і розпочнемо розслідування”, - наголосив генпрокурор.

Він не назвав прізвища майбутніх фігурантів, але зазначив, що це чиновники та політики, які були причетні до управління у сфері національної безпеки і оборони.

Рябошапка сказав, що серед них є відомі прізвища.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня цього року НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у «зловживанні владою та службовим становищем» та «декларуванні недостовірної інформації».

19 жовтня Вищий антикорупційний суд України обрав Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.