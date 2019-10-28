Зеленський поклав квіти до Вічного вогню

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України.

Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві, повідомляє пресслужба глави держави. “Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України”, - ідеться у повідомленні. Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Читайте також: В Україні відзначають 75-ту річницю визволення від нацистів У церемонії також взяв участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.