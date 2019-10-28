Зеленський поклав квіти до Вічного вогню
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України.
Церемонія відбулася у парку Вічної Слави у Києві, повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з 75-ю річницею вигнання нацистів з України”, - ідеться у повідомленні.
Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
У церемонії також взяв участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.