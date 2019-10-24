"Зелені чоловічки", дезінформація і кібератаки: Столтенберг розповів про гібридні загрози РФ

Союзники по НАТО хотіли б мати кращі відносини з Росією, але вимушені реагувати на гібридні загрози, які надходять від цього сусіда на адресу Альянсу.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання від російських журналістів щодо джерел гібридних загроз і причин збільшенні оборонного бюджету країн Альянс, Єнс Столтенберг зауважив: «Все, що підриває Договір про ракети малої та середньої дальності (ДРМСД) є аргументом на користь підвищення оборонних витрат. Тому що більше російських ядерних ракет з’явилися в Європі, і вони здатні досягати європейські міста протягом хвилин. Це додає невизначеності й непередбачуваності, перед якими вимушене постати НАТО. Розміщення російських ракет є частиною загальної тенденції (у поведінці Росії), на яку НАТО було змушено розпочати відповідь, починаючи від підвищення здатності наших сил високої готовності і до дислокації бойових підрозділів на сході Альянсу, яке було здійснене вперше з часів холодної війни».

«Але я підкреслюю знову і знову – ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми не хочемо повернення до «холодної війни», і ми прагнемо кращих відносин з нашим сусідом – Росією, включаючи у сфері ефективного контролю над озброєнням», - додав керівник НАТО.

Він зауважив, що гібридні загрози надходять з багатьох різних напрямків.

«Гібридні тактики включають у себе різні елементи, починаючи від прихованих операцій з використанням «зелених чоловічків», які ми бачили у Криму, і до проведення кампаній з дезінформації, які ми спостерігали у багатьох країнах — союзницях НАТО, або кібернетичні атаки. У зв’язку з цим, НАТО постійно уточнює, змінює та модернізує свою структуру. Наприклад, ми заснували новий оперативний центр, який має реагувати на кібернетичні загрози, і ввели військовий вимір у наші дії з боротьби проти кібернетичних та інших гібридних загроз», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, міністри оборони країн – членів НАТО цього тижня, 24 – 25 жовтня 2019 року, збираються у Брюсселі для обговорення основних питань, що постали перед Альянсом.

Фото: twitter.com/NATOpress