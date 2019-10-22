Баканов — про реформу СБУ: Маємо запобігати ризикам, а не констатувати їх

Реформа СБУ назріла й перезріла. Нині спецслужба є неповороткою, інертною, технологічно відсталою.

Про це під час круглого столу з питань законодавчого забезпечення реформування заявив глава Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє сайт СБУ.

"Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства. Служба насамперед відповідальна перед українським народом", ‒ сказав він.

Також він презентував учасникам концепт нової редакції закону "Про Службу безпеки України" та ознайомив їх з ключовими аспектами проекту реформи.

"Давайте відверто визнаємо – реформа спецслужби назріла й перезріла. Служба є неповороткою, інертною, технологічно відсталою", ‒ звернувся до присутніх очільник СБУ.

За його словами важливо, щоб нові кадри, які обов’язково прийдуть в СБУ, були доброчесними та професійними, а для цього людям слід повернути мотивацію працювати.

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Робота в СБУ має стати бажаною та шанованою у суспільстві, підкреслив Баканов. Реформа змінить не тільки чисельність та структуру Служби, додав він, вона змінить її призначення. За його словами, замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес, СБУ має стати "мобільною, високотехнологічною і проактивною", запобігати ризикам, а не констатувати їх.

Проведення реформи з одночасним збереженням максимальної ефективності для протидії розвідувально-підривним, диверсійним, терористичним, інформаційним, кібернетичним та іншим загрозам національній безпеці є найбільш відповідальним завданням, наголосив очільник СБУ. На його переконання, "за підтримки суспільства ми можемо успішно реформуватися. Це буде потужним чинником посилення безпеки держави загалом", ‒ підкреслив Баканов.

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У ході дискусії експерти підтримали основні напрямки реформування СБУ та озвучили низку професійних порад. Голова СБУ заявив, що надані рекомендації обов’язково будуть опрацьовані під час підготовки остаточної редакції законопроекту.

Захід був організований Національним інститутом стратегічних досліджень. У його роботі взяли учать секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, провідні експерти безпекового сектору, зокрема Володимир Горбулін та Євген Марчук, народні депутати України, керівництво правоохоронних органів.

Фото: СБУ