Генпрокуратура передала НАБУ справу про зловживання в Адміністрації Порошенка

Генпрокуратура передала НАБУ справу про зловживання в Адміністрації Порошенка

Укрінформ
Генпрокуратура передала Національному антикорупційному бюро кримінальну справу за фактом зловживання владою службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції й Адміністрації президента.

Про це інформує пресслужба відомства.

За версією слідства, службові особи Національного агентства з питань запобігання корупції, ймовірно, діючи за вказівками службових осіб Адміністрації Президента України, упродовж 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи не проведення таких перевірок взагалі.

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Справа порушена за ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

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