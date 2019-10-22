Розтрата в Укркосмосі: ВАКС сьогодні проведе підготовче засідання

У Вищому антикорупційному суді у вівторок, 22 жовтня, відбудеться підготовче засідання щодо завдання збитків державному підприємству "Укркосмос".

Про це інформує пресслужба ВАКС у Facebook.

"У вівторок, 22 жовтня, у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання у справі щодо завдання збитків державному підприємству "Укркосмос". Підготовче судове засідання відбудеться о 10.00 за адресою: проспект Перемоги, 41", - йдеться у повідомленні.

Так, у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачують двох осіб.

Зокрема, ексдиректора ДП "Укркосмос" обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

У свою чергу, колишнього позаштатного радника гендиректора Національного космічного агентства України обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 Кримінального кодексу України (організація злочину), ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки), ч. 5 ст. 19 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

"Згідно з обвинувальним актом, цими кримінальними правопорушеннями заподіяно майнову шкоду в розмірі понад 8 мільйонів доларів", - поінформували у ВАКС.