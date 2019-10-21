Кулеба назвав свої “червоні лінії” у дотриманні національних інтересів

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що для нього “червоними лініями”, які означатимуть здачу національних інтересів, є відмова країни від курсу до ЄС та НАТО й надання окремим частинам України права перешкоджати прийняттю загальнонаціональних рішень.

Про це він зазначив, відповідаючи на запитання користувачів у мережі Twitter.

“Мої “червоні” лінії дуже прості. Перше — відмова від курсу на інтеграцію до ЄС, друге — відмова від курсу на інтеграцію до НАТО, третє — надання будь-якій окремій частині України права ветувати чи перешкоджати ухваленню і реалізації загальнонаціональних рішень. Якщо це відбувається, для мене це є здача національних інтересів. Якщо це не відбувається, і я працюю над тим, щоб це не відбувалося і ніколи не відбулося, тоді все інше залишається простором для внутрішньополітичних маневрів та домовленостей в інтересах країни”, - підкреслив Кулеба.

Водночас він вкотре запевнив, що курс на євроатлантичну і європейську інтеграцію України збережеться.

“В українському суспільстві і українській владі є достатня кількість людей, які не скажуть фразу "не на часі", на яку ви посилаєтеся. Ми будемо рухати Україну на Захід”, - відповів він на запитання, чи вірить він у збереження євроінтеграційного курсу України та чи не почують українці згодом фразу “не на часі”.