Кулеба розповів про "фокус" відносин Україна-НАТО

Рух України до повноцінного членства в ЄС та НАТО триває і він є незмінним.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час дискусійної панелі "Україна-НАТО: що на столі переговорів?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній фокус наш у відносинах із Альянсом ґрунтується на двох речах: перше - ми маємо ставати один одному ще більш корисними, і друге — ми маємо тут формувати якомога більшу групу Євро-Атлантичного клубу у Збройних силах, у правоохоронних органах", - заявив Кулеба, додавши, що йдеться не просто про людей, які вірять в НАТО і євроінтеграцію, а які говорять однією мовою з НАТО та сповідують філософію Альянсу.

Фундаментальна зміна в роботі нової команди, за словами віцепрем'єра, полягає в тому, щоб було менше гасел і більше фактичної роботи, спрямованої на інтеграцію України. "Ми завжди маємо виходити з того, що інтеграція є двостороннім рухом: ми маємо рухатись і НАТО. І дуже важливо, щоб був спільний напрямок руху", - підкреслив Кулеба.

Віцепрем'єр також підкреслив, що маршрут до повноцінного членства в ЄС та НАТО записаний не лише в Конституції, а й у діяльності уряду на п'ять років. "Це перша програма діяльності, яка фіксує європейську і євроатлантичну інтеграцію. Окремим розділом в ній уряд бере на себе конкретні зобов'язання щодо досягнення цілей. І стосовно НАТО - це досягнення відповідності критеріям щодо членства в НАТО", - наголосив віцепрем'єр.

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Він також нагадав, що немає жодної країни в світі, яка б досягла відповідності критеріям самотужки, і тому співпраця України з міжнародними партнерами в цьому контексті має бути продуктивною.

Кулеба також повідомив, що Україна має певні показники, які співвідносяться з натівськими. Йдеться про гендерне співвідношення в армії. "У нас зараз 10,6% жінок в Збройних силах, а в середньому по НАТО десь 10,9%. Тобто у нас вже фактично відповідність в середньому по Альянсу", - повідомив Кулеба.

Під час дискусії буде презентовано щоквартальний журнал TRUMAN Index із зовнішньополітичним аналізом прогресу України у відносинах із ЄС, США, Китаєм, Росією та НАТО.